Archie Brown'dan Beşiktaş taraftarına mesaj!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Archie Brown, galibiyeti ve takımın performansını değerlendirdi.

"4-5 ATABİLİRDİK"

"Tanrı'ya şükrediyorum. En önemli şey bu. Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının özgüveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz."

Performansından da bahseden Brown, "Neredeyse kelimesi yetmiyor. Umarım bir sonraki maçta gol atabilirim. Maça tempolu başladık ve maçı da bu şekilde sürdürdük. 4-5 atabilirdik. Sonuçtan mutluyum." dedi.

REKLAM

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MESAJ

Archie Brown, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlara da mesaj gönderdi.

Brown, "Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır." ifadelerini kullandı.