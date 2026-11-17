Arsenal, Declan Rice ile 5 yıllık anlaşmaya vardı!
Arsenal, yıldız orta sahası Declan Rice ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Londra ekibi, İngiliz futbolcuyla 5 yıllık yeni mukavele imzalayacak.
Giriş: 17 Kasım 2026 - 12:32 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Arsenal, iç transferde önemli bir hamle yaptı.
Londra ekibi, şampiyonlukta büyük sahibi olan orta sahanın dinamosu Declan Rice ile yeniden anlaşmaya vardı.
The Athletic'te yer alan habere göre; İngiliz futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Declan Rice bu sezon Arsenal formasıyla 15 maça çıkarken, 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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