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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Aston Villa maçı öncesi Archie Brown: 3 puan için buradayım!

        Aston Villa maçı öncesi Archie Brown: 3 puan için buradayım!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin İngiliz oyuncusu Archie Brown, "Ailemle bir araya gelmek için burada değilim, takımıma 3 puanı kazandırmak için buradayım. Son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 23:13 Güncelleme:
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        Archie Brown: 3 puan için buradayım!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak Birmingham'a gitti.

        Sarı-lacivertli oyunculardan Archie Brown, Teknik Direktör İsmail Kartal ile birlikte maçın oynanacağı Villa Park’ta basın toplantısına katıldı.

        İlk olarak maçı değerlendiren Brown, "Herkesin beklediği bir maç. Antrenmanlarımızı yaptık. Ligde de iyi sonuçlar aldık. Kadromuz öz güvene sahip. Şampiyonlar Ligi’ni uzun zamandır oynamak istiyorduk. Her maç seviyemizi göstermek istiyoruz. Burada bu sebeple bulunuyoruz. Yarın için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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        "3 PUAN İÇİN BURADAYIM"

        Archie Brown, doğduğu ve ailesinin yaşadığı şehirde bulunmanın kendisi için güzel olduğunu ancak önceliğinin takımının başarısı olduğunu dile getirdi.

        Brown, "Doğduğum, ailemin bulunduğu şehirde olmak çok güzel. Ailemle bir araya gelmek için burada değilim, takımıma 3 puanı kazandırmak için buradayım. Son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

        Takımdaki rolü ve hücuma katkıları hakkında konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Antrenörünüzün kim olduğuna bağlı olarak rolünüz değişebiliyor. Ben hocaya güvenerek takıma yardım edebileceğim, katkıda bulunacağım şekilde dinlemeye razıyım. Ofansif olarak katkılarımın olmasından memnunum ama tabii ki benim görevim savunma. Esas odaklandığım bu. Maça odaklanacağım, geri kalan her şey artı olacak" dedi.

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