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        Haberler Spor Diğer Atilla Kuru, büyükusta olmayı garantiledi

        Atilla Kuru, büyükusta olmayı garantiledi

        Genç satranç oyuncusu Atilla Kuru, büyükusta (GM) ünvanı almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Atilla Kuru, büyükusta olmayı garantiledi

        Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Atilla, İspanya'da düzenlenen Uluslararası Sants Barselona Açık Satranç Turnuvası'nın 8. turunda Hint S. P. Sethuraman ile berabere kalarak puanını 7'ye çıkardı.

        Daha önce 2500 Elo (satranç derecelendirme sistemi) barajını geçen Atilla, üçüncü ve son GM normunu da garantiledi.

        15 yaşındaki Atilla böylece Türkiye'den GM ünvanı alan 19'uncu isim oldu.

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        #satranç
        #TSF
        #atilla kuru
        #büyükusta
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