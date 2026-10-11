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        Ayhancan Güven 'Indy 8 Saat' yarışında birinci oldu!

        Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ABD'de Intercontinental GT Challenge (IGTC) sezonunun final ayağı Indy 8 Saat yarışını, takım arkadaşlarıyla birlikte birinci sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        Ayhancan Güven 'Indy 8 Saat'i kazandı!

        Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ABD'de dünyanın köklü motor sporları merkezlerinden Indianapolis Motor Speedway'de düzenlenen Indy 8 Saat yarışında GMG Racing adına Pro-Am kategorisinde mücadele etti.

        Red Bull sporcusu Ayhancan, 32 numaralı Porsche 911 GT3-R EVO aracında İtalyan sürücü Riccardo Pera ve ABD'li pilot Kyle Washington ile direksiyonu paylaştı.

        Milli otomobil sporcusu, ABD'deki yarışta ekip arkadaşlarıyla birlikte damalı bayrağı birinci geçmeyi başardı.

        ABD'de 27 araçla gerçekleştirilen Indy 8 Saat yarışını, McLaren 720S GT3 EVO ekibi Todd Coleman, Aaron Telitz, Thomas Fleming ikinci sırada, BMW M4 GT3 EVO aracıyla yarışan Justin Rothberg, Connor De Phillippi ve Robby Foley ekibi de üçüncü sırada noktaladı.

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        #Ayhancan Güven
        #ABD
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