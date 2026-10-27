Bahçeşehir Koleji: 84 - PAOK: 81 | MAÇ SONUCU
Bahçeşehir Koleji, EuroCup D Grubu'ndaki 5. maçında ağırladığı Yunan ekibi PAOK'u 84-81 yenerek 4. galibiyetini aldı. Bahçeşehir'de Flynn 28 sayıyla maça damgasını vururken, PAOK'ta ise milli basketbolcu Cedi Osman 30 sayıyla oynadı.
EuroCup D Grubu'nun 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 84-81 yendi.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, grupta 4. galibiyetini aldı. PAOK ise 2. yenilgisini yaşadı.
Bahçeşehir Koleji'nde Malachi Flynn'ın 28, Tyler Cavanaugh'nun 11 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
Yunanistan temsilcisinde forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın 30, Marcus Foster'ın 20 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.
Öte yandan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da mücadeleyi yerinde takip etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Jordi Aliaga (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)
Bahçeşehir Koleji: Flynn 28, Kenan Sipahi 3, Ponitka 9, Cavanaugh 11, Williams 3, Reed 17, Avramovic 4, Inglis 5, Furkan Haltalı 3, Dileo, Mitrovic 1
PAOK: Bazinas, Tyree 10, Gray 2, Cedi Osman 30, Alexander 12, Long 3, Chougkaz, Hudgins, Foster 20, Motiejunas, Moore 2, Calathes 2
1. Periyot: 26-23
Devre: 52-40
3. Periyot: 63-58