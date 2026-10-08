Bakan Bak, Formula 1 öncesi İstanbul Park'ta sürüş yaptı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 5 yıl aradan sonra 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde yeniden İstanbul'da koşulacak Formula 1 yarışı öncesinde TOSFED İstanbul Park'ta sürüş yaparak pisti test etti.

Bakan Bak, FIA 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonu milli sporcu Ali Türkkan ve drift sporcusu Abbas Çimen ile de pistte sürüş heyecanı yaşadı.

Ali Türkkan ve Abbas Çimen'e teşekkür eden Bakan Osman Aşkın Bak, bu sefer sürücü koltuğuna oturdu. Bakan Bak, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ile F1 Türkiye Grand Prix'sinin yapılacağı İstanbul Park'ta sürüş yaptı.

Pist sürüşünün ardından İstanbul Park'ta yapılacak olan modernize çalışmaları istişare edildi ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, çalışmalar hakkında Bakan Bak'a bilgi verdi.

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TOSFED İstanbul Park, gelecek seneden itibaren 5 yıl boyunca Formula 1'e ev sahipliği yapacak.