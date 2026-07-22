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        Haberler Spor Basketbol Barcelona'da Aleksander Sekulic dönemi!

        Barcelona'da Aleksander Sekulic dönemi!

        Barcelona Erkek Basketbol Takımı, Sloven başantrenör Aleksander Sekulic ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 21:06 Güncelleme:
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        Barcelona'da Sekulic dönemi!

        Barcelona Erkek Basketbol Takımı, Sloven başantrenör Aleksander Sekulic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün açıklamasına göre 48 yaşındaki çalıştırıcı ile 2028 yılına kadar anlaşma sağlandı.

        Son olarak Dubai Basketbol'u çalıştıran Sekulic, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi ile geçen sezon Adriyatik Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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