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        Haberler Spor Futbol İngiltere Barcelona ve Manchester City ilk mağlubiyetlerini yaşadığı haftada zirveye tutundu

        Barcelona ve Manchester City ilk mağlubiyetlerini yaşadığı haftada zirveye tutundu

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi. İspanya LaLiga'da Barcelona ve İngiltere Premier Lig'de Manchester City, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini almasına rağmen zirvedeki yerini korudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        Barça ve M.City, mağlubiyete rağmen lider!

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi olarak kabul edilen Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve İngiltere liglerinde heyecan tüm hızıyla devam etti.

        LaLiga'da Barcelona ve Premier Lig'de Manchester City, ilk mağlubiyetlerini yaşadığı haftada zirveye tutundu.

        Bundesliga'da Bayern Münih, Serie A'da Inter ve Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG) liderlikte yer aldı.

        REAL MADRID, EL CLASICO'DA BARCELONA'YI DEVİRDİ

        LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid, Barcelona'ya konuk olduğu "El Clasico"yu 2-1 kazandı ve rakibinin namağlup serisini bitirdi.

        Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe attı. Ev sahibi ekibin golü ise Raphinha'dan geldi.

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        Atletico Madrid, evinde Deportivo'yu 1-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

        Athletic Bilbao, sahasında Getafe'yi 4-0'lık skorla geçti. Konuk takım Getafe'de Enes Ünal, 71. dakikada oyuna girdi.

        Ligde Barcelona, 27 puanla zirvedeki yerini korudu. Atletico Madrid 25 ve Real Madrid 24 puan topladı.

        MANCHESTER CITY'NİN SERİSİ SONA ERDİ

        Premier Lig'in 8. haftasında Aston Villa, konuk ettiği lider Manchester City'yi 2-1 yendi ve rakibinin namağlup serisine son verdi.

        Ev sahibi ekip, Nicolas Jackson'ın golleriyle galibiyete ulaştı. Manchester City'de Erling Haaland'ın golü mağlubiyeti önleyemedi.

        Arsenal, sahasında Everton'ı 2-0 mağlup ederek art arda üçüncü galibiyetini aldı ve zirveyle puanını eşitledi.

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        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Liverpool, evinde Brighton'ı 2-0'lık skorla geçti. Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, 6. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        Bournemouth, Manchester United deplasmanında 3-0 galip geldi. Küme düşme hattının bir puan üzerinde bulunan Manchester ekibinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

        Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, evinde Brentford ile 1-1 berabere kalarak peş peşe 6. maçında puan kaybetti.

        Premier Lig'de 8. haftanın ardından Manchester City, 21 puan ve averajla Arsenal'ın önünde zirvede yer aldı. Brighton'ın 16, Liverpool'un 15 puan elde ettiği ligde Hull City ise 10 puanla 10. sırada yer aldı.

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        BUNDESLIGA'DA BAYERN MUNIH AVERAJLA ZİRVEDE

        Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih, Freiburg deplasmanında Dayot Upamecano, Serge Gnabry ve Michael Olise'nin golleriyle 3-1 kazandı.

        Zirve takipçisi Borussia Dortmund, evinde Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendi. Konuk takımda Can Uzun, 77. dakikada oyuna girdi.

        Bayer Leverkusen'i ağırlayan Hoffenheim, 3-0'lık skorla galip geldi. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Stuttgart, evinde Borussia Mönchengladbach'a 3-2 yenildi.

        Ligde 17 puanlı Bayern Münih, averajla Borussia Dortmund'un önünde liderlikte yer aldı. Freiburg ve Bayer Leverkusen 13'er puanla sıralandı.

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        SERIE A'DA INTER AVERAJLA LİDER

        Serie A'da Inter, 1-0 geriye düştüğü maçta Fiorentina'yı uzatma dakikalarında Marcus Thuram ve Piotr Zielinski'nin attığı gollerle 2-1 yendi.

        Inter'de Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 78 dakika forma giydi.

        Sezona iyi başlayan takımlardan Lazio, evinde Parma'yı 2-1 yenmeyi başardı.

        Haftanın gollü maçlarında Napoli ile Roma 3-3 ve Atalanta ile Frosinone 4-4 berabere kaldı.

        Juventus, Lecce'yi, Milan ise Udinese'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

        Inter, 8 hafta sonunda 22 puan topladı ve averajla Lazio'nun önünde zirvede yer aldı. Roma ve Milan 18'er puan elde etti.

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        LIGUE 1'DE PSG ZİRVEYE ÇIKTI

        Ligue 1'in 8. haftasında PSG, konuk ettiği Olimpik Lyon karşısında Senny Mayulu ve Mika Godts'un golleriyle 2-0 kazandı.

        Haftanın öne çıkan maçında Monaco, evinde Lille ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın kalesini Berke Özer korudu.

        Rennes ise sahasında Strasbourg'u 3-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

        PSG, ligde 17 puanla zirvenin yeni sahibi oldu. Rennes 16, Lille ve Monaco 15'er puan topladı.

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