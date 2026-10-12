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        Barcelona ve Manchester City kayıpsız zirvede yer aldı!

        Avrupa'nın beş büyük futbol liginde hafta sonu oynanan maçların ardından liderlik koltuğunda LaLiga'da Barcelona, Premier Lig'de Manchester City, Bundesliga'da Freiburg, Serie A'da Inter ve Ligue 1'de Monaco yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 13:05 Güncelleme:
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        Barcelona ve Manchester City kayıpsız zirvede!

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

        LaLiga'da Barcelona 8'de 8, Premier Lig'de Manchester City 6'da 6 yaparak zirvede kaldı.

        Bundesliga'da Freiburg, Serie A'da Inter ve Ligue 1'de Monaco liderlikte yer aldı.

        BARCELONA 8'DE 8 YAPTI

        LaLiga'nın 8. haftasında Barcelona, sahasında Getafe'yi 3-0 yendi ve yoluna kayıpsız devam etti.

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Barcelona'nın gollerini Anthony Gordon, Gabriel Jesus ve Jules Kounde attı.

        Real Madrid, evinde Villarreal'i 1-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Arda Güler, 77 dakika görev yaptı.

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        Atletico Madrid, Alaves deplasmanında 2-1 galip geldi ve üst üste 4. maçını kazandı.

        Sezonun formda takımlarından Real Betis ise konuk ettiği Osasuna'yı 5-2 yendi.

        Barcelona, 24 puanla zirvedeki yerini korudu. Atletico Madrid ve Real Betis 19'ar, Real Madrid 18 puan topladı.

        MACHESTER CİTY 6'DA 6 YAPTI

        Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, deplasmanda Liverpool'u Erling Haaland, Jeremy Doku ve Rayan Cherki'nin kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti.

        Arsenal, sahasında Leeds United'ı 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

        Sunderland deplasmanında 2-0 kazanan Brighton, art arda üçüncü galibiyetine ulaştı. Konuk takımda milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika görev aldı.

        Chelsea'nin Bournemouth'u 5-1 yendiği haftada Manchester United ile Tottenham 1-1 berabere kaldı.

        Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, evinde Everton ile 2-2 berabere kalarak peş peşe 4. maçında puan kaybetti.

        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Aston Villa ise sahasında Brentford'a karşı 2-2'lik eşitliğe razı oldu.

        Premier Lig'de 6. haftanın ardından Manchester City, 18 puan toplayarak namağlup zirvede yer aldı. Arsenal'ın 15, Brighton'ın 13 puan elde ettiği ligde Hull City ise 9 puanla 8. sırada yer aldı.

        BUNDESLİGA'DA FREİBURG ZİRVEDE

        Bundesliga'nın 5. haftasında Freiburg, sahasında Schalke 04'ü Maximilian Eggestein ve Keisuke Goto'nun golleriyle 2-1 yendi.

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        Konuk ekibin golü ise Kenan Karaman'dan geldi.

        Bayern Münih, Augsburg deplasmanında 2-2'lik beraberliğe razı oldu ve bu sezon ikinci kez puan kaybetti. Augsburg'da Robin Fellhauer, 5. saniyede fileleri havalandırarak Bundesliga tarihinin en erken golünü attı.

        Zirve takipçisi Borussia Dortmund, evinde Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı ve sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

        Hamburg, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hoffenheim'a konuk olduğu mücadeleyi 3-2 kazandı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

        Leipzig ise evinde Eintracht Frankfurt'u 6-0'lık skorla geçti. Konuk takımda milli oyuncu Can Uzun, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

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        Ligde 13 puanlı Freiburg, averajla Borussia Dortmund'un önünde liderlikte yer aldı. Bayern Münih 11 ve Bayer Leverkusen 10 puanla sıralandı.

        SERİE A'DA INTER AVAERAJLA LİDER

        Serie A'da Inter, sahasında Parma'yı Petar Sucic, penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Marcus Thuram'ın golleriyle 3-0'lık skorla geçti.

        Sezona iyi başlayan takımlardan Lazio, evinde Monza'yı 3-1 yenmeyi başardı.

        Ligde zirveyi hedefleyen diğer takımların maçları ise eşitlikle tamamlandı. Como ile Roma'nın 0-0 berabere kaldığı haftada Sassuolo-Milan ve Cagliari-Juventus maçları 1-1 eşitlikle sona erdi. Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, 64 dakika görev yaptı.

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        Inter, 6 hafta sonunda 16 puan topladı ve averajla Lazio'nun önünde zirvede yer aldı. Roma 14, Cagliari 13, Milan 12, Juventus ve Como 11'er puan elde etti.

        LİGUE 1'DE MONACO ZİRVENİN SAHİBİ

        Ligue 1'in 6. haftasında Monaco, sahasında Toulouse ile 2-2 berabere kaldı.

        Monaco, Edan Diop ve Matthis Abline'in golleriyle 2-0 öne geçse de Casper Tengstedt ve Sion Oppong'un gollerine engel olamadı.

        İlk üç haftayı galibiyetsiz kapatan Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Le Mans'ı 3-1 yenerek arka arkaya üçüncü maçını kazandı.

        Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, evinde Le Havre'ı 1-0'lık skorla geçti.

        Rennes ise konuk ettiği Auxerre'i 4-1 yenerek haftanın farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

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        Monaco, ligde 14 puanla zirvenin sahibi oldu. Lille ve Rennes 13'er, Olimpik Lyon, Paris ve PSG 11'er puan topladı.

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