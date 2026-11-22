Barcelona:3 - Villarreal: 2 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, sahasında konuk ettiği Villarreal'i 3-2 mağlup etti.
Giriş: 22 Kasım 2026 - 20:22 Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, evinde ağırladığı Villarreal'i 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Villarreal cephesinde golleri 5. dakikada Tajon Buchanan ve 7. dakikada Oluwaseyi kaydetti.
Barcelona'da 57. dakikada Gerard Martin, 61. dakikada Fermin Lopez ve 67. dakikada Pau Navarro (KK) sahneye çıktı.
Villarreal, Pau Navarro'nun 90+3. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 36 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Villarreal, 15 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Barcelona, Deportivo deplasmanına gidecek. Villarreal, sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ