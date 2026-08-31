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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu

        Nuri Şahin: Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin teknik direktör Nuri Şahin, mücadelenin ardından hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 00:36 Güncelleme:
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        "Bizim için büyük hayal kırıklığı oldu"

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nuri Şahin, müsabakaya çok iyi başladıklarını belirtti.

        Takımının ilk yarıda uzun zamandır ortaya koyduğu en iyi futbolu oynadığını dile getiren Şahin, "Ne konuştuysak, ne çalıştıysak sahaya yansıttık. Tek eksik ikinci goldü. Rakibin ikinci yarıda 4'lüye döneceğini devre arasında söyledik. Ama siyahla beyaz gibiydi. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çok gereksiz 2 puan kaybettik. İlk yarıdaki bu oyuna bu sonuç yakışmadı." ifadelerini kullandı.

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        Hücumda daha etkili olup daha çok gol atmaları gerektiğinin altını çizen Şahin, "İlk yarıdaki oyunu çok beğendim. İkinci yarıda kötü oynamamıza rağmen 2-3 net pozisyon kaçırdık. Daha da büyük sorun, buraya ilk geldiğimiz zamandaki oyuna dönüyoruz. Bazen ilk yarıyı çok iyi oynuyoruz. Bugün ikinci yarıda rakibi oyuna ortak ettik." diye konuştu.

        Ligin 4. haftasında Galatasaray'la oynayacakları maça değinen Şahin, şunları söyledi:

        "Öncelikle bugünkü maçı kafamızda bitirmemiz lazım. Bu maçla ilgili konuşacağımız çok şey var. Kafamızda bir plan var. Biz herkese karşı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bugünkü sonuç için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz ama cuma günü 3 puan için sahada olacağız."

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        #Başakşehir
        #kasımpaşa
        #nuri şahin
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