Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia'dan Balogun kararına tepki

2026 Dünya Kupası son 16 turundaki Bosna Hersek maçında kırmızı kart görmesine rağmen cezası 1 yıl ertelenen Folarin Balogun'la ilgili alınan kararın tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

RUDI GARCIA'DAN 1 NİSAN BENZETMESİ

FIFA'nın kararını eleştiren ve "1 Nisan şakası" olarak değerlendiren Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, "FIFA'da 5 Temmuz'un 1 Nisan'a eşit olduğunu bilmiyordum. Bu bir 1 Nisan şakası. Federasyonun açıklamasına bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Hissettiklerimin büyük bir kısmı orada var. Biz milli takımı veya federasyonu savunmuyoruz; biz futbolu, onun etiğini ve tarihini savunuyoruz." diye konuştu.

Garcia, Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir karar alındığını belirterek, "Her halükarda ben teknik direktörüm, bu yüzden kendi takımıma ve maça odaklanacağım. ABD'nin ilk 11'ini kimlerin oluşturduğu önemli değil. Benim için önemli olan saha, takımım, kazanmak ve çeyrek finale yükselmek." ifadesini kullandı.

BALOGUN, BELÇİKA MAÇINDA OYNAYABİLECEK

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti.

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.

BELÇİKA FUTBOL FEDERASYONU

Belçika Futbol Federasyonu, Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, FIFA'nın erteleme kararının disiplin talimatının 27. maddesine dayandırıldığı belirtilerek, "Ancak, aynı talimatnamenin 66.4 maddesi, Dünya Kupası sırasında gösterilen tüm önceki kırmızı kartlarda olduğu gibi, bir kırmızı kartın takımın bir sonraki maçı için otomatik olarak men cezasıyla sonuçlanacağını açıkça öngörmektedir." denildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, 2026 FIFA Dünya Kupası Turnuva Yönetmeliği'ndeki, "Bir oyuncu veya takım görevlisi, doğrudan veya dolaylı bir kırmızı kart sonucunda oyundan ihraç edilirse, takımının bir sonraki maçından otomatik olarak men edilecektir. Buna ek olarak, daha fazla yaptırım da uygulanabilir." maddesiyle doğrudan çeliştiği kaydedildi.

Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirdi.