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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Beşiktaş, Euroleague'de Virtus Bologna'ya konuk olacak

        Beşiktaş, Euroleague'de Virtus Bologna'ya konuk olacak

        Beşiktaş, EuroLeague'in 9. haftasında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Beşiktaş İtalya'da galibiyet peşinde!

        EuroLeague'in 9. haftasında Beşiktaş, yarın İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya konuk olacak.

        PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

        Ligde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, averajla 13. sırada bulunuyor. Beşiktaş, son olarak sahasında karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 81-73 yenildi.

        Virtus Bologna ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 12. basamakta kendine yer buldu.

        BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ 33. MAÇI

        Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 33. kez sahaya çıkacak.

        Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yaptığı 32 maçta 10 galibiyet ve 22 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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        #beşiktaş
        #virtus bologna
        #EuroLeague
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