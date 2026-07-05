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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattığını açıkladı

        Beşiktaş, İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattığını açıkladı

        Beşiktaş, Fransa Ligue 2 ekibi Clermont'ta forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu İlhan Fakılı'yı transfer ettiğini duyurdu. İlhan Fakılı, kendisini 4 yıllığına Siyah Beyazlılar'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 21:46 Güncelleme:
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        Beşiktaş, İlhan Fakılı'yı açıkladı!

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransa 2. Lig ekibi Clermont'ın 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

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