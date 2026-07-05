Beşiktaş, İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş, Fransa Ligue 2 ekibi Clermont'ta forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu İlhan Fakılı'yı transfer ettiğini duyurdu. İlhan Fakılı, kendisini 4 yıllığına Siyah Beyazlılar'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Giriş: 05 Temmuz 2026 - 21:46 Güncelleme:
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransa 2. Lig ekibi Clermont'ın 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ