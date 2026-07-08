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        Beşiktaş, Slovakya'da tam gaz devam!

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Slovakya'da gerçekleştirdiği idmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:06 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Slovakya'da tam gaz devam!

        Yeni sezona Slovakya'da hazırlanan Beşiktaş, sabah idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

        Samorin kentindeki Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Top kapma çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde, taktiksel uygulamaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

        Öte yandan Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen antrenmanı tribünden takip etti.

        Beşiktaş, hazırlıklarına TSİ 18.00'de salonda yapacağı çalışmayla devam edecek.

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