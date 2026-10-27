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        Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa tepki! Çifte standart vurgusu

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti Dev derbinin ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Polis güçleri iki takım futbolcularını zor bir şekilde ayırırken, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan 2 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş Kulübü ise derbide çıkan olayların ekrana net şekilde getirilmediğini belirterek yayıncı kuruluşun çifte standart imza attığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 17:36 Güncelleme:
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        Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa tepki!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

        Derbinin ardından Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai arasında çıkan tartışma, iki takım oyuncuları arasında arbedeye kadar dönüştü. Polis güçlerinin zor şekilde ayırdığı olaylarda hakem Atilla Karaoğlan, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe'den Archie Brown'a kırmızı kart gösterildi. Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaraylı Roland Sallai ise sarı kart gördü.

        Beşiktaş Kulübü ise derbide çıkan olayların ekrana net şekilde getirilmemesi ile ilgili olarak açıklama yayınladı. Siyah-beyazlılar, Dusan Vlahovic'in anlık bir eylemini defalarca ekrana getiren yayıncı kuruluşun, derbide farklı davrandığını belirterek tepki gösterdi.

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        İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

        Geçtiğimiz haftalarda oynanan müsabakada futbolcumuz Dusan Vlahovic’in anlık bir eylemi, resmi yayıncı kuruluş tarafından defalarca farklı açılardan ekrana getirilmiş, kamuoyunun ve Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin dikkatine adeta bir dosya halinde sunularak oyuncumuzun müsabakadan men cezası alması sağlanmıştır.

        Buna karşılık, dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde onlarca futbolcunun karıştığı, fiziki müdahalelerin ve fiili saldırıların havada uçuştuğu kitlesel kavga anında aynı yayıncı kuruluşun takındığı tavır, Türk spor tarihine geçecek bir çifte standardın tescili olmuştur.

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        Buradan açıkça soruyoruz:

        Yayıncı Kuruluşa: Konu Beşiktaş olunca işletilen yakın plan takip refleksi, söz konusu diğer kulüplerin kitlesel arbedesi olduğunda neden yerini geniş açı kamuflajına bırakmaktadır?

        Canlı yayında perdelemeye çalıştığınız o arbedeye dair onlarca saha içi, kale arkası ve tünel kamerası kayıtlarını yetkili mercilere eksiksiz teslim edecek misiniz?

        Yayıncı kuruluştaki Trio programında yorumculuk yapan eski hakem Bülent Yıldırım’ın olaylarla ilgili görüşünü belirteceği sırada sözü kesilmiştir. Bu olay, yayıncı kuruluş yöneticilerinin yayınlara müdahil olduğunun somut bir göstergesi olmuştur.

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        Türkiye Futbol Federasyonu’na: Futbol Disiplin Talimatı’nın 75. maddesinin tarafınıza tanıdığı resen delil toplama yetkisini dün akşamki arbede için de aynı kararlılıkla işletecek misiniz?

        Hakemlerin ve temsilcilerin gözünden kaçmış olabilecek tüm temasların tespiti için yayıncıdan ham reji kayıtlarını talep edip, Vlahovic dosyasındaki hız ve hassasiyetle kavgaya karışan tüm futbolcuları disipline sevk edecek misiniz?

        Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; yayıncı kuruluşun uyguladığı çifte standartlı yayın politikasına yönelik halihazırda savcılıkta suç duyurumuz bulunduğunu hatırlatırız.

        TFF’nin ve kurullarının dün geceye dair alacağı tavrı, sevkleri ve kararları anbean takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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        Bu ligde adaletin rengi siyah-beyaz olana, sahadaki standart tüm kulüpler için eşitlenene dek mücadelemizden tek bir adım dahi geri durmayacağız.

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