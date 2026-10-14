Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim’a konuk olacak: Kartal’da 3 eksik!

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Almanya Bundesliga takımı TSG Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, lig aşamasının ilk maçında evinde Fransız ekibi Marsilya’yı 4-1 mağlup etmişti. Kartal, Almanya’da da kazanarak Avrupa’da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

LAWRANCE VISSER DÜDÜK ÇALACAK

TSG Hoffenheim ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser yönetecek. Visser’in yardımcılıklarını Ruben Wyns ile Michele Seeldraeyers yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kevin Van Damme olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Bram Van Driessche görev yapacak.

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EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda Hoffenheim karşılaşması öncesi 3 eksik futbolcu bulunuyor. Milli takımda sakatlanan ve UEFA listesinde bulunmayan Milot Rashica’nın yanı sıra Süper Lig’de son oynanan Kocaelispor müsabakasında oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny ile hasta olan Ümit Akdağ’ın yarın forma giymesi beklenmiyor.

AVRUPA KUPALARINDA 266. KARŞILAŞMA

Kartal, Hoffenheim karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 266. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 265 mücadelede 103 galibiyet, 50 beraberlik ve 112 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 360 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 397 gole engel olamadı.

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AVRUPA LİGİ'NDE 141. MÜSABAKA

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 140 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 63 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı karşılaşmalarda 221 kez gol sevinci yaşarken, 182 kez de ağları havalandı.

DEPLASMAN KARNESİ

Beşiktaş, Hoffenheim ile oynayacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmandaki 133. mücadelesini verecek. Avrupa kupalarında bugüne dek deplasmanda 132 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, bu maçların 35'ini kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 73'ünde ise mağlup oldu.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 151 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 246 gole engel olamadı.

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BU SEZON AVRUPA'DA 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 7 mücadelenin 6’sından galip ayrılırken, 1 maçta mağlup oldu. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland'i 1-0 ve 2-0 yenen siyah-beyazlılar,

Hradec Kralove'u her iki müsabakada da 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kaunos Zalgiris ile eşleşen Kartal, bu turun ilk mücadelesinden 3-0 galip gelmeyi başarırken, tek mağlubiyetini ise bu turun rövanşında rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek yaşadı.

Kara Kartal, son olarak da lig aşamasının ilk haftasında Marsilya’yı 4-1’lik skorla geçmeyi başardı.

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Beşiktaş, bu maçlarda rakip ağları 12 kez havalandırırken, kalesinde de 2 gol gördü.

HOFFEMHEIM TÜRK TAKIMLARIYLA 3. KEZ OYNAYACAK

TSG Hoffenheim, daha önce Türk takımlarına karşı 2 maça çıktı. Almanlar, söz konusu mücadeleleri İstanbul Başakşehir’e karşı oynadı.

İki takım, 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu’nda rakip olmuş ve İstanbul’da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmış, Almanya’da ise kazanan 3-1’lik skorla Hoffenheim olmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN ALMAN EKİPLERİNE KARŞI 15. MAÇI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Alman ekiplerine karşı 14 kez sahaya çıktı. Dörder kezle en fazla Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile mücadele eden Kara Kartal, ikişer defa Wolfsburg ve Leipzig, birer kez de Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt ile oynadı.

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Siyah-beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu 2 galibiyeti de Leipzig’e karşı aldı.