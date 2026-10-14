Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim’a konuk olacak: Kartal’da 3 eksik!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim’a konuk olacak: Kartal’da 3 eksik!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Alman ekibi TSG Hoffenheim'a konuk olacak. Beşiktaş'ta UEFA listesinde bulunmayan Milot Rashica'nın yanı sıra Süper Lig'de son oynanan Kocaelispor müsabakasında oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny ile hasta olan Ümit Akdağ'ın yarın forma giymesi beklenmiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 11:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş, Avrupa'da Hoffenheim'a konuk olacak!

        UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Almanya Bundesliga takımı TSG Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, lig aşamasının ilk maçında evinde Fransız ekibi Marsilya’yı 4-1 mağlup etmişti. Kartal, Almanya’da da kazanarak Avrupa’da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

        LAWRANCE VISSER DÜDÜK ÇALACAK

        TSG Hoffenheim ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser yönetecek. Visser’in yardımcılıklarını Ruben Wyns ile Michele Seeldraeyers yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kevin Van Damme olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Bram Van Driessche görev yapacak.

        REKLAM

        EKSİKLER

        Siyah-beyazlı takımda Hoffenheim karşılaşması öncesi 3 eksik futbolcu bulunuyor. Milli takımda sakatlanan ve UEFA listesinde bulunmayan Milot Rashica’nın yanı sıra Süper Lig’de son oynanan Kocaelispor müsabakasında oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny ile hasta olan Ümit Akdağ’ın yarın forma giymesi beklenmiyor.

        AVRUPA KUPALARINDA 266. KARŞILAŞMA

        Kartal, Hoffenheim karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 266. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 265 mücadelede 103 galibiyet, 50 beraberlik ve 112 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 360 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 397 gole engel olamadı.

        REKLAM

        AVRUPA LİGİ'NDE 141. MÜSABAKA

        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 140 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 63 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı karşılaşmalarda 221 kez gol sevinci yaşarken, 182 kez de ağları havalandı.

        DEPLASMAN KARNESİ

        Beşiktaş, Hoffenheim ile oynayacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmandaki 133. mücadelesini verecek. Avrupa kupalarında bugüne dek deplasmanda 132 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, bu maçların 35'ini kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 73'ünde ise mağlup oldu.

        Söz konusu maçlarda rakip fileleri 151 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 246 gole engel olamadı.

        REKLAM

        BU SEZON AVRUPA'DA 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

        Siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 7 mücadelenin 6’sından galip ayrılırken, 1 maçta mağlup oldu. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland'i 1-0 ve 2-0 yenen siyah-beyazlılar,

        Hradec Kralove'u her iki müsabakada da 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kaunos Zalgiris ile eşleşen Kartal, bu turun ilk mücadelesinden 3-0 galip gelmeyi başarırken, tek mağlubiyetini ise bu turun rövanşında rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek yaşadı.

        Kara Kartal, son olarak da lig aşamasının ilk haftasında Marsilya’yı 4-1’lik skorla geçmeyi başardı.

        REKLAM

        Beşiktaş, bu maçlarda rakip ağları 12 kez havalandırırken, kalesinde de 2 gol gördü.

        HOFFEMHEIM TÜRK TAKIMLARIYLA 3. KEZ OYNAYACAK

        TSG Hoffenheim, daha önce Türk takımlarına karşı 2 maça çıktı. Almanlar, söz konusu mücadeleleri İstanbul Başakşehir’e karşı oynadı.

        İki takım, 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu’nda rakip olmuş ve İstanbul’da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmış, Almanya’da ise kazanan 3-1’lik skorla Hoffenheim olmuştu.

        BEŞİKTAŞ'IN ALMAN EKİPLERİNE KARŞI 15. MAÇI

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında Alman ekiplerine karşı 14 kez sahaya çıktı. Dörder kezle en fazla Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile mücadele eden Kara Kartal, ikişer defa Wolfsburg ve Leipzig, birer kez de Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt ile oynadı.

        REKLAM

        Siyah-beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu 2 galibiyeti de Leipzig’e karşı aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #Avrupa Ligi
        #Hoffenheim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Boğazını kesip öldürdü! Savunması şaşırttı
        Boğazını kesip öldürdü! Savunması şaşırttı
        "Kalite ve güç farkı!"
        "Kalite ve güç farkı!"
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Çok büyük acı... Yangında bir aile yok oldu
        Çok büyük acı... Yangında bir aile yok oldu
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!