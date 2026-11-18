Deniz sporlarının gelişimine ve takım ruhuna desteğini sürdüren Beymen Club’ın denizlerdeki temsilcisi Beymen Club Sailing Team, başarılarla dolu bir sezonu daha kupayla taçlandırdı. İstanbul Yelken Kulübü (İYK) tarafından organize edilen prestijli 2026 Yat Trofesi’nde mücadele eden ekip, zorlu rakiplerini geride bırakarak ORC A Grubu genel klasman şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yılın ardından bu sezon da zirvedeki yerini koruyan takım, üst üste ikinci kez trofe şampiyonluğuna imza attı.

DENİZDE İSTİKRARIN ADI: 14 YARIŞTA 12 KEZ PODYUM GÖRDÜ

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nin değişken rüzgâr ve zorlu hava koşullarında gerçekleştirilen İYK 2026 Yat Trofesi, planlanan iki etabın olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmesinin ardından toplam 14 yarış üzerinden tamamlandı. ORC A Grubu’nda 10 iddialı ekibin kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda Beymen Club Sailing Team; koşulan 14 yarışın 6’sında birincilik, 6’sında ise ikincilik derecesi elde ederek sezon boyunca toplam 12 kupa kazandı. Sergilediği yüksek istikrarla sezonu 22 net puanla açık ara zirvede tamamlayan Beymen Club Sailing Team şampiyonluk kupasını kaldırırken; trofede ikinciliği 48 net puanla Urban Care – 7 Bela, üçüncülüğü ise 50 net puanla Farrmentor ekibi elde etti.

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KÖROĞLU: BAŞARIMIZIN TESADÜF OLMADIĞINI GÖSTERDİK

Şampiyonluğun sevincini yaşadıklarını belirten Beymen Club Sailing Team Kaptanı Ahmet Köroğlu takım uyumunun altını çizerek şunları söyledi: “Beymen Club ile yürüttüğümüz güçlü iş birliğinin ikinci yılında da İYK Trofesi’ni kazanmak bizim için büyük bir gurur. Bu sezon Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Trofesi’nin ardından, İYK Trofesi’nde de üst üste ikinci şampiyonluğumuzu ilan ederek geçtiğimiz yılki başarımızın bir tesadüf olmadığını tescilledik. Yelken sporu sadece fiziksel güç değil; eş zamanlı olarak strateji, disiplin, anlık karar alma kabiliyeti ve kusursuz bir ekip uyumu gerektiriyor.

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Sezon boyunca start aldığımız 14 yarışın 12’sini ilk iki sırada tamamlamış olmak, parkurdaki kararlılığımızın en somut göstergesi. Bize inanan, bu vizyonu paylaşan ve yelken sporunun en değerli destekçilerinden biri olan Beymen Club ailesine, rüzgârı göğüsleyen sporcularımıza ve arka plandaki tüm teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Hedefimiz; bu istikrarlı çizgiyi hem ulusal hem de uluslararası sularda yeni başarılarla taçlandırmak.”

2026 İYK YAT TROFESİ - ORC A SINIFI GENEL SIRALAMA