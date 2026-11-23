Bodrum FK: 2 - Artı Değer Vanspor FK: 1 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK, sahasında konuk ettiği Artı Değer Vanspor FK'yi 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasının son maçında Bodrum FK, Artı Değer Vanspor FK'yi 2-1 yendi.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Birkan Altındaş, Onur Gülter, Oğuzhan Yazır
Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Ali Şahin Yılmaz (Dk. 45 Berkay Aslan), Ali Aytemur, Emre Kaplan (Dk. 82 Mustafa Erdilman), Yusuf Sertkaya, Moreira (Dk. 90 Kenan Fakılı), Berşan Yavuzay, Fernando (Dk. 82 Furkan Apaydın), Providence, Ege Birsel (Dk. 90 İsmail Tarım)
Artı Değer Vanspor FK: Abdulsamed Dumlu, Sinan Osmanoğlu, Kadir Seven, Batuhan İşçiler, Mehmet Manış (Dk 86 Khan), Celal Hanalp (Dk. 61 Oliveira), Mehmet Özcan, Hikmet Çiftçi (Dk. 61 Alhaft), Ozan Can Kökçü, Yenne (Dk. 86 Özkan Yiğiter), İlkan Sever (Dk. 72 Zivkovic)
Goller: Dk. 56 Yusuf Sertkaya, Dk. 81 Fernando (Bodrum FK), Dk. 85 Zivkovic (Artı Değer Vanspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 7 Berşan Yavuzay (Bodrum FK), Dk. 66 Yenne, Dk. 73 Kadir Seven (Artı Değer Vanspor FK)