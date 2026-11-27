UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu CSKA Sofya'yı Mohamed Salah ve Saviolo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇTAN ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Zor bir maç olduğunu belirten Reis, "Maçtan önce de ifade etmiştim, zor bir maç olacağını söylemiştim. Oyuna girmekte biraz geciktik. Sonrasında sahada daha iyi davranmaya başladık. Puan almak her zaman çok güzel. Mutlu ve gururluyum. Zor bir maçtan önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

"TAKIMIN İNANMASI BENİ MUTLU ETTİ"

Takımın mücadelesinden memnun kaldığını aktaran Alman teknik adam, "Benim için önemli olan takımın inanmasıydı, bunu görmek beni mutlu etti. İlk yarıda en iyi oyunumuzu ortaya koyamadık ama ikinci yarıda daha iyi, daha güçlü bir oyun ortaya koyduk." dedi.

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"ŞU ANDA GÖZTEPE MAÇINA ODAKLANACAĞIZ"

UEFA Konferans Ligi'nde 9 puana ulaşmaları hakkında konuşan Thomas Reis, "9 puana ulaştık. Bizim için kolay değildi ama şu anda odaklanacağımız Göztepe maçı. Şu anda yapmamız gereken bu maça odaklanmak ve dinlenmek." açıklamasını yaptı.