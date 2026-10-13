Dani Carvajal resmen Getafe'de!
İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, Real Madrid'den ayrılan 34 yaşındaki İspanyol sağ bek Dani Carvajal'i renklerine bağladığını açıkladı.
Giriş: 13 Ekim 2026 - 11:54 Güncelleme:
İspanya La Liga temsilcisi Getafe, sağ bek bölgesini güçlendirdi...
İspanyol ekibi, Real Madrid ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki İspanyol sağ bek Daniel Carvajal'ı renklerine bağladığını ve tecrübeli oyuncuyla 1 yıllık sözleşme duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de 23 maça çıkan Carvajal, 1 asistlik performans göstermiş ve 1.085 dakika sahada kalmıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ