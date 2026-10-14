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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Davinson Sanchez: Birçok açıdan seviye farkı vardı!

        Davinson Sanchez: Birçok açıdan seviye farkı vardı!

        Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Barcelona maçının ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 00:41 Güncelleme:
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        "Birçok açıdan seviye farkı vardı!"

        Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Barcelona maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        "BİRÇOK AÇIDAN SEVİYE FARKI VAR"

        Kolombiyalı savunmacı, "2-0 olsa avantajımız olabilirdi. Barcelona fırsatlar yakaladı ve bize zarar verdi. Birçok açıdan seviye farkı var. Kalitelerini görüyorsunuz, ne kadar iyi olduklarını görüyorsunuz. Bizden daha iyi olduklarını gösterdiler." dedi.

        "HEDEFİMİZ LILLE MAÇINDA 3 PUAN"

        Sanchez, "Hedefimiz Lille maçında 3 puan... Puana ihtiyacımız var, bir sonraki tur için lazım. Tekrardan Galatasaray olmaya dönmeliyiz. Bugünkü kalite Galatasaray'ın altındaydı. Olmak istediğimiz Galatasaray'a dönmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

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        #barcelona
        #şampiyonlar ligi
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