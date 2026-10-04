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        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Deniz Öncü, Japonya'da 7. oldu!

        Deniz Öncü, Japonya'da 7. oldu!

        Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Japonya Grand Prix'sini 7. tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        Deniz Öncü, Japonya'da 7. oldu!

        Ay-yıldızlı genç motosikletçi, Japonya'nın Tochigi eyaletindeki 4,8 kilometrelik Motegi Pisti'nde koşulan yarışa, ELF Marc VDS Takımı adına 11. sıradan başladı.

        Milli motosikletçi Deniz Öncü, iyi mücadele vererek damalı bayrağı 7. geçmeyi başardı.

        Yarışı, pole pozisyonundan başlayan BLU CRU Pramac Yamaha takımı pilotu İspanyol İzan Guevara birinci, REDS Fantic takımı sürücüsü İtalyan Tony Arbolino ikinci, OnlyFans American takımı adına yarışan Çekyalı Filip Salac, üçüncü bitirdi.

        Bu sonuçlarla pilotlar genel klasmanında 245,5 puanla İspanyol Manuel Gonzalez birinci, İspanyol İzan Guevara 235 puanla ikinci, İspanyol İvan Ortola da 181,5 puanla üçüncü sıraya yerleşirken milli motosikletçi Deniz Öncü ise 47,5 puanla 15. basamakta bulunuyor.

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        Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı 9-11 Ekim tarihlerinde Endonezya'da koşulacak.

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        #Japonya
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