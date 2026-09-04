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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emrecan Uzunhan, İstanbulspor'a transfer oldu!

        Emrecan Uzunhan, İstanbulspor'a transfer oldu!

        Beşiktaş, savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 23:13 Güncelleme:
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        Emrecan Uzunhan, İstanbulspor'a transfer oldu!

        Beşiktaş Kulübü, Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor'a transfer olduğunu duyurdu.

        Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

        İstanbulspor da "Evine yeniden hoş geldin Emrecan Uzunhan." paylaşımını yaptı.

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        #Emrecan Uzunhan
        #İstanbulspor
        #beşiktaş
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