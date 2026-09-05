Erzurumspor FK - Konyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Konyaspor ise 4'te 0 yaptı. Dadaşlar'a üç puanı getiren golü Eren Tozlu kaydetti.
Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Erzurum, rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Dadaşlar'a üç puanı getiren golü 17. dakikada Eren Tozlu kaydetti.
Erzurumspor FK bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, Konyaspor ise taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatarak ilk 4 maçında puanla tanışamadı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Yasin Kol, Candaş Elbil, Kerem İlitangil
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Baiye, Giorbelidze, Owusu (Dk. 59 Sefa Akgün), Rodriguez (Dk. 87 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 59 Diabate), Eren Tozlu (Dk. 64 Cardoso)
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Baniya (Dk. 71 Dompe), Adil Demirbağ, Masuaku (Dk. 46 Toth), Melih İbrahimoğlu (Dk. 86 Emir Bars), Jevtovic, Muleka, Gonçalves, Colley (Dk. 46 Deniz Türüç), Enis Destan (Dk. 46 Mustafa Muhammed)
Gol: Dk. 17 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 26 Baniya, Dk. 45+1 Jevtovic, Dk. 45+2 Muleka, Dk. 72 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 76 Rodriguez (Erzurumspor FK)