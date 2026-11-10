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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de 11. hafta heyecanı devam ediyor

        Euroleague'de 11. hafta heyecanı devam ediyor

        EuroLeague'de 11. haftanın perdesi yarın oynanacak karşılaşmalarla beraber açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        EuroLeague'de 11. hafta heyecanı!

        EuroLeague 11. haftanın perdesi yarın açılacak.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 11. hafta müsabakaları yarın, 12 Kasım Perşembe ve 13 Kasım Cuma günü oynanacak.

        EuroLeague'de yer alan Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin yarın, Anadolu Efes ile Beşiktaş ise 13 Kasım Cuma günü sahaya çıkacak.

        Bu sezon 7 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda 4. sırada yer alan Fenerbahçe, yarın Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk olacak. Accor Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

        Oynadığı maçların 4'ünü kazanan, 6'sını kaybeden 12. basamaktaki Anadolu Efes, 13 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

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        Organizasyonun geride kalan bölümünde 4 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan 13. sıradaki Beşiktaş ise 13 Kasım Cuma günü Fransa'nın LDLC ASVEL takımına konuk olacak. LDLC Arena'da oynanacak haftanın kapanış mücadelesi, TSİ 22.30'da başlayacak.

        Euroleague'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        22.45 Partizan (Sırbistan)-Kosner Baskonia (İspanya)

        22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Fenerbahçe Tarfin

        12 Kasım Perşembe:

        22.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)

        22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

        22.30 Valenci Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

        22.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Zalgiris (Litvanya)

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        23.00 Real Madrid (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

        13 Kasım Cuma:

        20.30 Anadolu Efes-Virtus Bologna (İtalya)

        22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Barcelona (İspanya)

        22.30 LDLC ASVEL (Fransa)-Beşiktaş

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