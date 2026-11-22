Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, sakatlığı bulunan isimler için konuştu. Alman çalıştırıcı, sakatlık problemi yaşayan oyuncuların ÇSKA Sofya maçına yetişemeyeceklerini belirti.

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"İLK YARIDA GOL EKSİK KALDI"

"Sanıyorum haklı çıktım. Zor olacağını söylemiştim. Zor bir maç oldu. İlk yarıda 30-35 dakika iyi performans gösterdik. Belki gol atmayı unuttuk o dakikalarda, gol eksik kaldı. İkinci yarı daha iyi oynayacağımızı düşünmüştük ama dağınık oynadık. İşler karıştı. İkinci yarıdan mutlu değilim. Bugünkü isteğimiz 3 puanı almaktı, bundan ötürü mutluyuz."

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"SOFYA MAÇINA KADAR DÖNEN OLMAYACAK"

Yoğun maç takvimine ve sakat oyuncuların durumuna değinen Reis, "Çok yoğun bir süreçten geçeceğiz. Çok da sakat oyuncumuz var. Onların dönmesini istiyoruz ama Sofya maçına kadar dönen olmayacak. Avrupa kadromuz biraz farklı. Yine de orada en iyi şekilde oynayıp Konferans Ligi'nde de hedefimizi başarıp ilk 8'de tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE KALDIĞIM HER GÜNÜN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM"

Türkiye'deki yaşamı hakkında da konuşan Alman teknik direktör, "Türkiye'de misafirim, burada çalıştığım için çok mutluyum. Çevreyi, kültürü tanımak istiyorum. 24 saat futbolu düşünmek çok iyi gelmeyebiliyor. Vaktim olduğunda yeni şeyleri keşfetmeyi, görmeyi çok istiyorum. Burada elbette ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Kaldığım her günün tadını çıkarmak istiyorum. Türkiye'de tanıdığım her insan bana yardımcı oluyor. Vaktim olduğunda, her zaman çevremi tanımak, yeni maceralara çıkmak istiyorum." diye konuştu.