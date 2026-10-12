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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe ikas Eyüpspor Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Skoru bu duruma getirecek bir oyun yoktu

        Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Skoru bu duruma getirecek bir oyun yoktu

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'ye evinde 4-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, "85 dakika 10 kişi oynamak bu ligde hiç kolay değil. Skora baktığında 4-0 ağır bir skor gibi duruyor. 2 tane penaltı, 2 tane bireysel hata... Skoru bu duruma getirecek bir oyun yoktu." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 23:05 Güncelleme:
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        "Skoru bu duruma getirecek bir oyun yoktu"

        Eyüpspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe’ye 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.

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        Süper Lig’de 85 dakika 10 kişi oynamanın zor olduğuna dikkat çeken Dalcı, “85 dakika 10 kişi oynamak bu ligde hiç kolay değil. Skora baktığında 4-0 ağır bir skor gibi duruyor. 2 tane penaltı, 2 tane bireysel hata... Skoru bu duruma getirecek bir oyun yoktu. İlk yarı 10 kişi olmamıza rağmen oyun dengeli gitti. Belki 55’inci dakikaya kadar... 2-0’dan sonra belli şeyleri kontrol etmek çok kolay olmuyor. Göztepe takımı atletik durumu en iyi takımlardan bir tanesi. 2-0’dan sonra çok fazla direnç gösterdik diyemem. Biz bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı sahada daha güçlü hale getirmek durumundayız. Bunu değiştirmek, geliştirmek bizim işimiz. Bir an önce toparlanıp daha güçlü ve kazanacak oyunları oynamak için çalışmaya devam edeceğiz. Vazgeçmeden bu işimizi oyuncularımızla beraber yapacağız” ifadelerini kullandı.

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        #Eyüpspor
        #Göztepe
        #süper lig
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