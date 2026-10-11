Fatih Karagümrük: 1 - Muğlaspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Muğlaspor, 1-1 berabere kaldı. 53. dakikada Çağtay Kurukalıp'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Fatih Karagümrük, haftayı 13 puanla tamamladı. 57. dakikada Poyraz Yıldırım ile penaltı atışından yararlanamayan Muğlaspor ise puanını 9'a çıkardı.
Giriş: 11 Ekim 2026 - 18:01 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibini öne geçiren golü 31. dakikada Emre Akbaba atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 44. dakikada Mamady Diarra kaydetti.
Ege temsilcisinde 53. dakikada Poyraz Yıldırım penaltı kaçırırken, İstanbul ekibinde de 53. dakikada Çağtay Kurukalıp kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla beraber Fatih Karagümrük puanını 13'e, üst üste 4. beraberliğini alan Muğlaspor ise 9'a çıkardı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. Muğlaspor, Bursaspor'u ağırlayacak.
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