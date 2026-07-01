Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Metecan Birsen

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda Metecan Birsen ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, 2011-2014 ve 2021-2026 yıllarında formamızı terleten, bu süreçte kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Metecan Birsen ile yollarımız ayrılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Sarı-lacivertli ekipte 1 Avrupa Ligi, 5 Basketbol Süper Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadığı belirtilen 31 yaşındaki basketbolcuya verdiği emekler dolayısıyla teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.