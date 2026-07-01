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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Metecan Birsen

        Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Metecan Birsen

        Fenerbahçe Beko, Metecan Birsen ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 18:43 Güncelleme:
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        F.Bahçe Beko'da ayrılık açıklandı!

        Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda Metecan Birsen ile yollar ayrıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, 2011-2014 ve 2021-2026 yıllarında formamızı terleten, bu süreçte kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Metecan Birsen ile yollarımız ayrılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Sarı-lacivertli ekipte 1 Avrupa Ligi, 5 Basketbol Süper Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadığı belirtilen 31 yaşındaki basketbolcuya verdiği emekler dolayısıyla teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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