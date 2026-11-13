Fenerbahçe'de futbolcular Dr. Halil Polat'a emanet!
Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda sağlık departmanının başına Dr. Halil Polat getirildi.
Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı'nın sağlık departmanında yeni yapılanmaya gitti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Dr. Halil Polat'ın sağlık departmanı sorumlusu olarak göreve getirildiği belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"KAMUOYUNA DUYURU
FUTBOL A TAKIMIMIZIN SAĞLIK DEPARTMANINDA YENİ YAPILANMA
Fenerbahçe Futbol A Takımımızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir.
Bu kapsamda sağlık ekibimizin organizasyon yapısı yeniden düzenlenmiş; sağlık departmanımızın sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirilmiştir.
Yeni yapılanmanın Futbol A Takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat’a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"