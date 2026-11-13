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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de futbolcular Dr. Halil Polat'a emanet!

        Fenerbahçe'de futbolcular Dr. Halil Polat'a emanet!

        Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda sağlık departmanının başına Dr. Halil Polat getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 13:34 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de futbolcular Dr. Halil Polat'a emanet!

        Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı'nın sağlık departmanında yeni yapılanmaya gitti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Dr. Halil Polat'ın sağlık departmanı sorumlusu olarak göreve getirildiği belirtildi.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "KAMUOYUNA DUYURU

        FUTBOL A TAKIMIMIZIN SAĞLIK DEPARTMANINDA YENİ YAPILANMA

        Fenerbahçe Futbol A Takımımızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir.

        Bu kapsamda sağlık ekibimizin organizasyon yapısı yeniden düzenlenmiş; sağlık departmanımızın sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirilmiştir.

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        Yeni yapılanmanın Futbol A Takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat’a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz.

        Fenerbahçe Spor Kulübü"

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