Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11'e yükseldi. Fenerbahçe'de yönetici Mahmut Uslu, maçın ardından sosyal medyada ve bazı medya organlarında kendisine atfedilen sözlere ilişkin açıklama yaptı.

"MAÇ SONRASI HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADIM"

"2-2 beraberlikle sonuçlanan Kocaelispor-Fenerbahçe maçının ardından benim söylediğim ifade edilen asılsız söylemler sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna servis edilmiştir. Maç sonrası herhangi bir açıklama yapmadım, kimseyle konuşmadım. Önce sosyal medyada yayılan, ardından teyit edilmeden bazı medya organlarında yer alan şahsıma atfedilmiş '11 puanlık fark kapanmaz, çok zor. Üzgünüm.' şeklindeki sözler tamamen asılsızdır"

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"KİMSENİN İSMİMİ KULLANARAK ALGI OLUŞTURMASINA İZİN VERMEM"

"Söylemediğim sözleri bana mal ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara açıkça belirtmek isterim ki kimsenin ismimi kullanarak algı oluşturmasına ve gerçekleri çarpıtmasına asla izin vermem!"

"BİZİM İÇİN HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

"Herkes şundan emin olsun: Fenerbahçe'nin karakterinde pes etmek yoktur. Biz son düdüğe kadar mücadele etmeye, takımımızın arkasında dimdik durmaya ve hedefimize ulaşmak için var gücümüzle savaşmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut vardır, mücadele vardır, inanç vardır. Bizim için hiçbir şey bitmiş değil. Son düdük çalana kadar inancımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz!"