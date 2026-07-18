Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdürdü!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Gornik Zabrze ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 15:53 Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz Salı günü sahasında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda kuvvet çalışması ile başladı.
Sahada ısınma, çabukluk ve dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood, takımla ilk idmanını gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, mücadelenin hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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