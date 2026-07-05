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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe kamp için Avusturya’ya geldi

        Fenerbahçe kamp için Avusturya’ya geldi

        Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Windischgarsten kasabasına geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 22:30 Güncelleme:
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        Fenerbahçe kamp için Avusturya'ya geldi!

        Yeni sezon öncesi hazırlıklarında ikinci etaba geçen Fenerbahçe, kamp için Avusturya'nın Windischgarsten kasabasına geldi.

        Sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Avusturya’daki Linz Havalimanı'na ulaştı. Havalimanında bekletilen otobüsle Windischgarsten'e hareket eden kafile, konaklayacağı otele vardı. Sarı-lacivertli ekibi burada bir grup taraftar karşıladı.

        Fenerbahçe, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Sarı-lacivertlilerin Avusturya kampına dahil ettiği 36 kişilik oyuncu listesinde şu isimler yer alıyor:

        “Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Fred Santos, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici, Çağrı Hakan Balta, Sidiki Cherif.”

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