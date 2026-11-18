Fenerbahçe Medicana: 3 - Türk Hava Yolları: 0 | MAÇ SONUCU
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, ile Türk Hava Yolları kozlarını paylaştı. Müsabakayı sarı-lacivertliler 3-0 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.
Giriş: 18 Kasım 2026 - 18:23 Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Alper Bulut
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Jack-Kısal, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın, Saliha Şahin)
Türk Hava Yolları: Milenkovic, Baijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Degradi, Buse Melis Kara, Nazlı Eda Kafkas, Bahar Akbay)
Setler: 25-17, 25-16, 25-20
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Süre: 76 dakika (23, 25, 28)
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