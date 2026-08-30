Fenerbahçe, Samsun'da penaltı bekledi!

Fenerbahçe, Samsunspor mücadelesinin 5. dakikasında penaltı bekledi.

Vedat Muriqi, kaleye şutu sonrası Gabriele Guarino ve Celil Yüksel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu.

Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Richard Martens'in incelemesini bekledi ancak oyun devam etti.