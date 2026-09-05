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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe yazı 5 transferle kapattı: Greenwood en pahalı transfer oldu!

        Fenerbahçe yazı 5 transferle kapattı: Greenwood en pahalı transfer oldu!

        Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna 5 oyuncuyu kattı. Sarı-lacivertliler, en çok takviyeyi hücum bölgesine yaparken, Greenwood kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 13:39 Güncelleme:
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        Fenerbahçe yazı 5 transferle kapattı!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu ilk transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda 5 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten ve sezon sonunda İtalyan ekibi Lazio'ya satışı gerçekleşen Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna kattı. Stoper bölgesine Manchester City'den Nathan Ake takviyesi yapan Kanarya, uzun süren transfer görüşmeleri yaptığı Mason Greenwood'da da mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun yanı sıra transferin son günlerinde yabancı kuralı kapsamında U23 kontenjanı için Ganalı futbolcu Kojo Peprah Oppong'u renklerine bağladı.

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        Devre arasında transfer edilen Sidiki Cherif'in bonservisini alan Fenerbahçe, genç oyuncuyu İngiliz ekibi Coventry City'e 24.5 milyon euro bedelle gönderdi.

        YENİ TRANSFERLERİN YAŞ ORTALAMASI: 28,4

        Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 5 futbolcunun yaş ortalaması 28,4 oldu. Sarı-lacivertliler ağırlıkta olarak deneyimli oyuncuları tercih ederken, Vedat Muriqi 32, Nathan Ake 31, Romelu Lukaku 33, Mason Greenwood 24 ve Kojo Peprah Oppong 22 yaşında.

        EN PAHALI TRANSFER GREENWOOD

        Fenerbahçe kulüp tarihinin en fazla bonservisini bu dönem ödedi. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Marsilya'dan 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Fenerbahçe'de kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz sezonun ocak ayında kadroya katılan Matteo Guendouzi için İtalyan ekibi Lazio'ya 28 milyon euro bonservis bedeli ödenirken, bu rakam sarı-lacivertliler adına bugüne kadar bir oyuncunun transferi için gerçekleştirilen en yüksek bedel olarak liste başında yer alıyordu.

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        TAKIMDAN AYRILANLAR

        Sarı-lacivertliler, bu sezon uygulamaya konan 10+4 yabancı kuralı nedeniyle kadrodaki birçok yabancı oyuncuyla ayrılık yaşadı. Sidiki Cherif, Fred, Dominik Livakovic, Omar Fayed, Sofyan Amrabat, Talisca bonservisiyle ayrılırken, Anthony Musaba ve Diego Carlos kiralık olarak gönderildi. Türk oyunculardan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Eğribayat, Emre Mor, Emre Demir, Engin Can Biterge ile yollar ayrılırken, Yiğit Fidan, Çağrı Fedai, Mustafa Akyıldız ve Adem Yeşilyurt da farklı takımlara kiralandı.

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