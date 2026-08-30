Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin Başkanı Yüksel Yıldırım, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE YÜKSEL YILDIRIM'IN SÖZLERİ:

"Fenerbahçe bizden çok üstün takım. Bizim rakibimiz de değil. Bizim 7 sakatımız vardı. 6'sı ilk 11 oyuncusuydu."

"2-0 İLE UCUZ KURTULDUK"

"Elimizden gelen mücadeleyi verdik ama Göztepe maçındaki gibi 3. dakikada gol yedik. Samsunspor'un maç başında gol yeme alışkanlığı sonlandırması lazım. Hocamızla bunu konuşacağım. Gerekeni yapması lazım. Bu kadar eksikle Fenerbahçe'ye direndik. Marius sakattı, Fatih sakatlandı. Biz 2-0 ile ucuz kurtulduk. Fenerbahçe fark yapabilirdi. Takım direndi. Gabriel'i defansta çok beğendim, ilk maçıydı. Diğer arkadaşlar da yeni yeni alışıyor. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Onların amacı Aziz Başkan ile şampiyon olmka. Hedefleri var. Bizim hedefimiz 5'inci, 6'ıncı, 7'inci olmak. Samsunspor'un ölüsü ilk 8'de olur. Sakatlar geldiğinde başka bir Samsunspor olacağız. Milli aradan sonra Türkiye gerçek Samsunspor'u görecek. O zamana kadar alabileceğimiz kadar puan alacağız. İlk 5 hafta fikstürümüz var. 3 haftada 4 puanımız var, iyi mi değil, kötü mü değil. Mücadeleye devam."

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"HOCA İLE ANLAŞAMIYORUZ"

"Hocam ile anlaşamıyoruz açık söyleyeyim. Hoca tecrübeli stoper istedi. Ben de 4 tane gencecik pırıl pırıl stoperimiz var dedim. Bu 4'lüyle ligi bitiririz. Açık söyleyeyim, sezon sonu Borevkovic ayrılmak istedi. Ne o kulüp bulabiliyor, ne bizimkiler. Olan bana oldu. Hoca mecbur kaldı, bugün oyuna aldı. İstediğimiz performansı alma şansımız yok. Hocaya bunu anlattım. 10+4 kadromuz dolu. Bir tane gidecek oyuncu Borevkovic. Onu gönderebilirsek forvet alacağız. Gönderemezsek artık transfer bizim için bitti sayılır. Yok, boşluğumuz yok. Bütün takımların sıkıntısı o. Transfer yapamazsak yapacak bir şey yok. 2 tane kanat oyuncusu var, alternatif yok."