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        Haberler Spor Voleybol Ferhat Akbaş, Asya'da yılın voleybol başantrenörü seçildi

        Ferhat Akbaş, Asya'da yılın voleybol başantrenörü seçildi

        Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı ile elde ettiği başarılı sonuçların ardından, Asya Voleybol Konfederasyonu tarafından "Yılın Başantrenörü" seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:55 Güncelleme:
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        Asya'da yılın başantrenörü Ferhat Akbaş!

        Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın çalıştıran Ferhat Akbaş, Asya Voleybol Konfederasyonu (AVC) tarafından yılın başantrenörü seçildi.

        AVC'den yapılan açıklamaya göre 2025'te Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde yarı final oynayan Japonya'nın başındaki Akbaş, ödüle layık görüldü.

        Türkiye Voleybol Federasyonu ise 40 yaşındaki teknik adam için yayımladığı tebrik mesajında "Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Ferhat Akbaş'ı tebrik eder, kariyerinde nice başarılara imza atmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verdi.

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