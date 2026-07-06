Ferhat Akbaş, Asya'da yılın voleybol başantrenörü seçildi

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın çalıştıran Ferhat Akbaş, Asya Voleybol Konfederasyonu (AVC) tarafından yılın başantrenörü seçildi.

AVC'den yapılan açıklamaya göre 2025'te Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde yarı final oynayan Japonya'nın başındaki Akbaş, ödüle layık görüldü.

Türkiye Voleybol Federasyonu ise 40 yaşındaki teknik adam için yayımladığı tebrik mesajında "Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Ferhat Akbaş'ı tebrik eder, kariyerinde nice başarılara imza atmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verdi.