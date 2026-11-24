FIFA'dan Gençlerbirliği ve Pendikspor'a transfer yasağı!
FIFA, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne 3 dönem, 1. Lig temsilcisi Pendikspor'a ise süresiz transfer yasağı cezası verildiğini açıkladı.
Giriş: 24 Kasım 2026 - 14:23 Güncelleme:
FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ve Trendyol 1. Lig takımlarından Orta Yapı Pendikspor'a transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Gençlerbirliği'ne 3 dönem transfer yasağı verildi.
Pendikspor'un transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi.
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