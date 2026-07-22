FIFA’dan Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı daha
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, FIFA'dan 3 dönem daha transfer yasağıyla cezalandırıldı.
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 21:15 Güncelleme:
Sivasspor, FIFA’dan 3 dönem daha transfer yasağıyla cezalandırıldı.
FIFA’nın 21 Temmuz 2026 tarihli kararına göre kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulanacak. Son kararla birlikte Sivasspor’un FIFA nezdinde transfer yasağı bulunan dosya sayısı 4’e yükseldi.
Kulüp, söz konusu dosyaları çözüme kavuşturmadığı sürece yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ