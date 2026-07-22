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        Haberler Spor Futbol 1. Lig EMS Yapı Sivasspor FIFA’dan Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı daha

        FIFA’dan Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı daha

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, FIFA'dan 3 dönem daha transfer yasağıyla cezalandırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 21:15 Güncelleme:
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        FIFA'dan Sivasspor'a transfer yasağı!

        Sivasspor, FIFA’dan 3 dönem daha transfer yasağıyla cezalandırıldı.

        FIFA’nın 21 Temmuz 2026 tarihli kararına göre kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulanacak. Son kararla birlikte Sivasspor’un FIFA nezdinde transfer yasağı bulunan dosya sayısı 4’e yükseldi.

        Kulüp, söz konusu dosyaları çözüme kavuşturmadığı sürece yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek.

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