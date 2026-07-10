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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları ABD'ye 3-2 mağlup oldu

        Filenin Sultanları ABD'ye 3-2 mağlup oldu

        Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 2. maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları ABD'ye mağlup

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi.

        Japonya'nın Osaka kentinde oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10. karşılaşmasında 3. mağlubiyetini yaşadı. Puan tablosunun zirvesindeki ABD ise 11. müsabakasında 9. galibiyetini elde etti.

        Sakatlığı bulunan Sinead Jack-Kısal'dan yoksun sahaya çıkan Türkiye'de Vargas'ın 35 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

        Milliler, üçüncü etaptaki 3. maçında yarın TSİ 13.20'de, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

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