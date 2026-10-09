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        Formula 1'de sıradaki durak Singapur!

        Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Singapur Grand Prix'siyle devam edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Formula 1'de sıradaki durak Singapur!

        Formula 1'de sezonun 17. yarışı Singapur'da düzenlenecek. Singapur Grand Prix'si, 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış da 11 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Singapur'da ayrıca sezonun 6. ve son sprint yarışı yapılacak.

        İlk olarak 2008 yılında burada düzenlenen yarışta en hızlı turu 2025 yılında 1:33.808 derecesiyle Lewis Hamilton attı. Singapur'da geçtiğimiz yıl buradaki yarışta ise George Russell damalı bayrağı ilk gören pilot oldu.

        Sezonda geride kalan 16 yarışta Kimi Antonelli 8, George Russell 3, Lando Norris 2, Charles Leclerc, Lewis Hamilton ve Max Verstappen de 1'er kez kazandı.

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        Singapur Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

        PİLOTLAR

        1 - Kimi Antonelli (İtalya): 320 puan

        2 - George Russell (Büyük Britanya): 236 puan

        3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 214 puan

        4 - Charles Leclerc (Monako): 191 puan

        5 - Lando Norris (Büyük Britanya): 188 puan

        5 - Max Verstappen (Hollanda): 188 puan

        TAKIMLAR

        1 - Mercedes: 556 puan

        2 - Ferrari: 405 puan

        3 - McLaren: 316 puan

        4 - Red Bull: 298 puan

        5 - Racing Bulls: 90 puan

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        #Singapur
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