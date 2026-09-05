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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 İtalya GP'de sürpriz! Pole pozisyonu Pierre Gasly'nin oldu

        İtalya GP'de sürpriz! Pole pozisyonu Pierre Gasly'nin oldu

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı olan İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonunun sahibi Alpine'den Pierre Gasly oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 18:52 Güncelleme:
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        İtalya GP'de sürpriz! Pole Gasly'nin oldu

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sine Alpine takımının Fransız pilotu Pierre Gasly, ilk sıradan başlayacak.

        İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Gasly, 1 dakika 21.786 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

        Gasly'nin 0.060 saniye gerisinde Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell ikinci, McLaren takımından Avustralyalı Oscar Piastri ise 0.180 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

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        #formula 1
        #pierre gasly
        #İtalya Grand Prix
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