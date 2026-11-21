Formula 1'de sezonun 21. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'sinin sıralama turları, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde bulunan 6,2 kilometrelik Las Vegas Cadde Pisti'nde yapıldı.

Sıralama turlarında Mercedes'in İtalyan sürücüsü Kimi Antonelli, 1:33.893 derecesiyle pole pozisyonunu kazandı. Yarışa Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Mercedes'ten de George Russell üçüncü olarak başlayacak.

Las Vegas Grand Prix'si yarın TSİ 07.00'de başlayacak.