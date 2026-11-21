Las Vegas GP'de pole pozisyonu Red Bull'dan Max Verstappen'in oldu!
Formula 1'de sezonun 21. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'sine pole pozisyonunda Red Bull'un Hollandalı Max Verstappen başlayacak.
Giriş: 21 Kasım 2026 - 11:39 Güncelleme:
Formula 1'de sezonun 21. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'sinin sıralama turları, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde bulunan 6,2 kilometrelik Las Vegas Cadde Pisti'nde yapıldı.
Sıralama turlarında ilk sıranın sahibi Mercedes'ten Kimi Antonelli oldu. İkinci ve üçüncü sıralara Red Bull'dan Max Verstappen ile Mercedes'ten George Russell yerleştiler.
Kimi Antonelli, grid cezası sebebiyle pole pozisyonunu Max Verstappen'e bıraktı.
Las Vegas Grand Prix'si yarın TSİ 07.00'de başlayacak.
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