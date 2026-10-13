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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Vaclav Cerny fedakarlığa hazır!

        Beşiktaş'ta Vaclav Cerny fedakarlığa hazır!

        Kocaelispor maçında sakatlanan ve Hoffenheim karşılaşmasında forma giyemeyecek Vaclav Cerny'nin, hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında fedakarlığa hazır olduğu öğrenildi.

        Giriş: 13 Ekim 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        Beşiktaş’ın Kocaelispor ile oynadığı maçta sakatlanan Vaclav Cerny, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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        Çek futbolcunun Trabzonspor deplasmanına ise yetişmesi zor görünürken, fedakarlığa hazır olduğu öğrenildi.

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        ŞARTLARI ZORLAYACAK

        Zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakmak istemeyen Cerny ise şartları zorlamaya hazır. Çek futbolcu, yoğun tedavi programına alınırken kararı hafta sonu teknik direktör Vincenzo İtaliano verecek.

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        #beşiktaş
        #trabzonspor
        #Hoffenheim
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