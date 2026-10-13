Beşiktaş'ta Vaclav Cerny fedakarlığa hazır!
Kocaelispor maçında sakatlanan ve Hoffenheim karşılaşmasında forma giyemeyecek Vaclav Cerny'nin, hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında fedakarlığa hazır olduğu öğrenildi.
Giriş: 13 Ekim 2026 - 12:07 Güncelleme:
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Beşiktaş’ın Kocaelispor ile oynadığı maçta sakatlanan Vaclav Cerny, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
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Çek futbolcunun Trabzonspor deplasmanına ise yetişmesi zor görünürken, fedakarlığa hazır olduğu öğrenildi.
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ŞARTLARI ZORLAYACAK
Zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakmak istemeyen Cerny ise şartları zorlamaya hazır. Çek futbolcu, yoğun tedavi programına alınırken kararı hafta sonu teknik direktör Vincenzo İtaliano verecek.