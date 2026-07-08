DÜNYA KUPASI 2026 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ | Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

2026 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

2026 Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlarken, Fas ile Fransa, İspanya ile Belçika, İngiltere ile Norveç ve Arjantin ile İsviçre yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Kritik mücadeleler, futbolseverlere üst düzey rekabet ve büyük bir heyecan vaat ediyor.