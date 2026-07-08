DÜNYA KUPASI 2026 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ | Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?
2026 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden sürerken, turnuvada yıldız futbolcuların performansı ön plana çıkıyor. Son 16 turunda Portekiz'in elenmesi ve Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyerine veda etmesiyle birlikte gözler artık Lionel Messi, Erling Haaland ve Kylian Mbappe gibi isimlere çevrildi. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği turnuvada çeyrek final karşılaşmaları ise heyecanı zirveye taşımaya devam ediyor. Peki, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 Dünya Kupası’nda heyecan hız kesmeden sürerken, turnuvada yıldız futbolcuların performansı ön plana çıkıyor. Son 16 turunda Portekiz’in elenmesi ve Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası kariyerine veda etmesiyle birlikte gözler artık Lionel Messi, Erling Haaland ve Kylian Mbappe gibi isimlere çevrildi. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği turnuvada çeyrek final karşılaşmaları ise heyecanı zirveye taşımaya devam ediyor. Peki, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
2026 Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlarken, Fas ile Fransa, İspanya ile Belçika, İngiltere ile Norveç ve Arjantin ile İsviçre yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Kritik mücadeleler, futbolseverlere üst düzey rekabet ve büyük bir heyecan vaat ediyor.
DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2026 Dünya Kupası’nda nefes kesecek çeyrek final mücadeleleri futbolseverlerle TRT 1 ekranlarında buluşacak. Dev karşılaşmaların programı ise şu şekilde:
Fransa - Fas: 9 Temmuz 2026 | 23:00 | Boston Stadium
İspanya - Belçika: 10 Temmuz 2026 | 22:00 | Los Angeles Stadium
Norveç - İngiltere: 12 Temmuz 2026 | 00:00 | Miami Stadium
Arjantin - İsviçre: 12 Temmuz 2026 | 04:00 | Kansas City Stadium
Dünya yıldızlarının sahne alacağı bu kritik randevular, turnuvanın kaderini belirleyecek ve yarı final yolunda büyük heyecana sahne olacak.