Fenerbahçe'de Romelu Lukaku şoku!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de Romelu Lukaku, son antrenmanda takımla birlikte çalışamadı.
Giriş: 13 Ekim 2026 - 11:42 Güncelleme:
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
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LUKAKU TAKIMLA ÇALIŞMADI
Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesi Romelu Lukaku, takımla birlikte son antrenmana katılmadı.
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SALONDA ÇALIŞTI
Çaykur Rizespor maçında aldığı darbenin ardından rehabilitasyon sürecine giren Romelu Lukaku, Aston Villa karşılaşması öncesindeki son çalışmasını salonda gerçekleştirdi.