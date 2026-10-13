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        Fenerbahçe'de Romelu Lukaku şoku!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de Romelu Lukaku, son antrenmanda takımla birlikte çalışamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

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        LUKAKU TAKIMLA ÇALIŞMADI

        Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesi Romelu Lukaku, takımla birlikte son antrenmana katılmadı.

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        SALONDA ÇALIŞTI

        Çaykur Rizespor maçında aldığı darbenin ardından rehabilitasyon sürecine giren Romelu Lukaku, Aston Villa karşılaşması öncesindeki son çalışmasını salonda gerçekleştirdi.

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        Belçikalı yıldızın Aston Villa deplasmanında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor...

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        #fenerbahçe
        #ASTON VİLLA
        #romelu lukaku
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